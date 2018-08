"Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) condamna cu fermitate calomniile ordinare debitate de senatorul PSD, Liviu Pop, joi seara la postul de televiziune Antena 3, conform carora FDGR ar fi continuatorul organizatiei naziste Grupul Etnic German din Romania.

FDGR este reprezentantul legitim al minoritatii germane in baza Constitutiei Romaniei si a legislatiei in vigoare, avand un statut aprobat de catre instantele din Romania si fiind inscris in Registrul organizatiilor neguvernamentale.

FDGR este reprezentat in Parlament si in structurile guvernamentale ale Romaniei.

Cerem public PSD, Presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, Presedinte al Camerei Deputatilor si Prim-ministrului Romaniei, Viorica Vasilica Dancila, sa se delimiteze public de astfel de calomnii pe care le-au debitat si le debiteaza in continuare unii membrii ai acestui partid", arata intr-un comunicat Dr. Paul-Juergen Porr, presedintele FDGR.