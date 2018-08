Victor Ponta a fost chestionat in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Constanta ce parere are despre declaratiile liderului social-democrat, potrivit carora "patru cetetani straini", platiti de un om celebru, ar fi incercat sa il asasineze.

"Daca strategia a fost ca sa distragi atentia de la violentele din 10 august, de la pesta porcina, de la rectificarea bugetara, a fost o strategie sa zic reusita in sensul ca oamenii o zi au ras, s-au crucit.

Este, insa, ca in povestea pe care o stiu toti romanii cu Petrica si lupul. Poti sa prostesti o data lumea, a doua oara rade de tine, a treia oara nu te mai baga nimeni in seama. Ceea ce, atunci cand esti cel mai puternic om din Romania si controlezi tot, e o problema. Mai sunt si altii in lumea asta care sunt foarte puternici si controleaza o tara, dar nu rade lumea de ei", a spus liderul Pro Romania, citat de digi24.ro.