"Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat sedinta Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene. La intalnire au participat reprezentanti la nivel de secretar de stat si directori ai mai multor ministere implicate in activitatea de afaceri europene.

In cadrul reuniunii au fost prezentate progresele inregistrate in ultima perioada in procesul de pregatire pentru preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019, cu accent pe liniile directoare pentru continuarea si accelerarea demersurilor care vor permite preluarea mandatului european. De asemenea, au fost purtate discutii cu privire la procesul Brexit (iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana), respectiv evolutiile la nivel european si evolutiile in plan intern. Un alt subiect aflat pe ordinea de zi a fost stadiul demersurilor pentru pregatirea exercitarii de catre Romania a Presedintiei Strategiei UE pentru regiunea Dunarii, tara noastra urmand sa exercite acest mandat in perioada noiembrie 2018 – octombrie 2019, urmare a deciziei consensuale a statelor membre ale strategiei macro-regionale", arata MAE intr-un comunicat.

Negrescu a subliniat, totodata, importanta cooperarii interinstitutionale.

"Succesul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE poate fi asigurat doar prin colaborarea institutiilor nationale, prin implicarea tuturor actorilor relevanti in acest mandat extrem de important pentru tara noastra in parcursul european. Pot sa va spun ca Romania este pregatita sa exercite Presedintia Consiliului Uniunii Europene si suntem in grafic cu intreg calendarul de pregatire care presupune, pe langa organizarea summit-ului european din 9 mai 2019 de la Sibiu, o serie de alte evenimente organizate in intreaga tara. Guvernul Romaniei acorda o atentie deosebita pregatirii preluarii acestui mandat care va presupune gestionarea unor problematici provocatoare precum BREXIT sau Cadrul Financiar Multianual. Pana la detinerea Presedintiei Consiliului UE, un prim exercitiu va fi reprezentat insa de preluarea la 1 noiembrie 2018 a Presedintiei Strategiei UE pentru regiunea Dunarii, cand vom putea demonstra ca suntem capabili sa gestionam probleme europene importante", a spus Victor Negrescu.