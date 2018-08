Potrivit unui comunicat transmis de comisie, in cadrul intalnirii au avut loc discutii privind modul de interventie al fortelor de ordine europene in situatii de restabilire a ordinii publice, general maior (r) Bertrand Cavallier fiind expert in domeniul asigurarii si restabilirii ordinii publice, recunoscut la nivel european si, totodata, si un bun cunoscator al sistemului de ordine publica din Romania, avand in vedere implicarea sa, in calitate de expert european, in diferite programe PHARE derulate in beneficiul Jandarmeriei Romane.

In opinia expertului, Jandarmeria Romana este o institutie reformata la nivelul standardelor internationale, avand aceleasi principii tactice cu structurile similare din Europa, fapt relevat si de interoperabilitatea evidenta in timpul misiunilor internationale comune. De asemenea, avand in vedere contextul de securitate, a fost evidentiata schimbarea prin care trec fortele de ordine europene si orientarea acestora catre fermitate in vederea asigurarii si restabilirii ordinii publice, respectarea integritatii institutiilor fiind o garantie a continuitatii stabilitatii si securitatii statale, scrie Agerpres.



"Sub un alt aspect, drepturile si libertatile fundamentale ale omului sunt pe deplin respectate, cazurile de violenta survenite de ambele parti fiind abordate in mod individual, si nu colectiv. Este de mentionat faptul ca situatiile izolate de aplicare disproportionata a fortei de catre cel investit cu autoritatea statului reprezinta o problema disciplinara interna ce are si consecinte penale. In acelasi timp insa, protestatarii au obligatii consemnate in legislatie, iar, spre exemplu, in cazul legislatiei franceze un cetatean avertizat si somat care nu respecta indicatiile fortelor de ordine comite o infractiune, care constituie o forma agravata in cazul ascunderii indentitatii sau manifestarilor violente impotriva celor care isi exercita atributiile de aparare a ordinii publice", se mai arata in comunicatul citat.

"Discutia a relevat ca nicio interventie nu este perfecta, dar blamarea unei institutii pentru actiuni individuale izolate ce depasesc cadrul legal poate genera un dezechilibru in sistemul national de securitate. Romania are sansa ca dupa aceasta experienta sa imbunatateasca capacitatea structurilor sale de a actiona eficient si pragmatic, fiind propusa elaborarea unei analize obiective si pertinente a evenimentelor din 10 august, dar si a provocarilor ce caracterizeaza actualul mediu de securitate si pot afecta Romania", mentioneaza sursa citata.

Evenimentele din 10 august reprezinta, potrivit expertului, "o ocazie de reflectie pentru factorii decidenti din Romania, de identificare a modalitatii de evolutie a structurilor specializate, de la organizare, drepturile si pregatirea personalului, pana la parghiile de control si mijloacele folosite".Discutia a mai cuprins precizari generale privind restabilirea ordinii publice, de la necesitate pana la principiile care guverneaza acest tip de actiuni, precum si exemple si modalitati de interventie ale diferitelor forte de ordine supuse unor reglementari interne specifice doctrinelor nationale, potrivit comunicatului.