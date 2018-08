"Am cerut ministrului Transporturilor o evaluare completa, amanuntita, a starii podurilor din Romania. Aceasta analiza ne va oferi o imagine exacta a situatiei, astfel incat sa putem sa intervenim la timp pentru investitii sau pentru reparatii. Evaluarea ceruta vine in completarea reviziilor periodice realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Cred ca avem nevoie de o abordare preventiva in care sa punem accent pe siguranta cetateanului", a spus sefa Executivului, citata de romaniatv.net.

Aceasta decizie a fost luata in scop preventiv, avand in vedere incidentul din Italia, din apropiere de Genova, in urma caruia zeci de oameni au murit.

"Inca o data transmit condoleante familiilor greu incercate ", a completat Dancila.