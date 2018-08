Cadrele medicale au fost solicitate, joi, sa acorde primul ajutor pe plaja Belvedere din Mangalia, unei fetite in varsta de 12 ani, care a intrat in mare si a fost scoasa din apa in stare de inconstienta.

Medicii au facut tot posibilul sa o salveze pe fetita, insa manvevrele de resucitare nu au avut succes, acestia fiind nevoiti sa declare decesul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobroge, acesta este al 23-lea caz de inec de la inceputul sezonului estival, dintre care 5 au fost copii, informeaza News.ro.