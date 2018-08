"Despre interventia Jandarmeriei, a modului in care au fost utilizate substantele lacrimogene, nu pot sa ma pronunt eu. Este o ancheta pe care o face Parchetul, care o sa vina cu toate datele si detaliile cand va termina ancheta si o sa spuna ce considera ca a fost corect, ce considera ca nu a fost corect. Aceasta este normalitatea.

Din punctul nostru de vedere, noi am explicat - si eu, personal, si la nivelul Departamentului - niste lucruri, dupa ce au inceput sa apara anumite, sa zicem, informatii incorecte, in spatiul public, de la mass media si pana la retelele de socializare. Acolo au aparut niste informatii care sunt total incorecte, care aveau menirea sa ii faca pe oameni sa fie extrem de speriati, extrem de ingrijorati si sa ii trimita pe toti la controale la spitale. Am citit azi o informatie, data chiar de cineva care are pregatire medicala, ca au fost radioactive substantele, ca sunt mutagene, ca produc mutatii, ca schimba ADN-ul, ca duc la avort, ca cei care au fost acolo nu o sa aiba acum nimic, dar o sa aiba ceva sigur peste o perioada, ca o sa aiba cancer. Este normal sa iesim si sa le spunem oamenilor: Daca nu aveti probleme, nu trebuie sa va ingrijorati. Cei care au probleme - si acesta a fost comunicatul pe care noi l-am dat - cei care au simptome, care nu se simt bine sa mearga la spital. Dar pentru cei care nu au probleme recomandarea noastra a fost ca nu au de ce sa mearga la un control de rutina, nu au de ce sa se teama daca nu au probleme persistente. De aici, au inceput interpretari la ceea ce am scris noi, atacurile, pentru ca poate ca unii s-au suparat, ca nu voiau sa iesim cu acest mesaj", a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.



Sunt tari in care astfel de substante sunt folosite la ordinea saptamanii sau in fiecare luna este cate o demonstratie in care politia foloseste ceva. Am vorbit cu oameni care erau mult mai expusi decat noi la astfel de cazuistici si care stiau bine despre ce vorbesc. Ne-au zis ca, de regula, marea majoritate ramane fara efecte in cateva zeci de minute. O parte - daca s-a expus mai mult - poate sa aiba efecte mai ales la nivel laringo-faringian, poate sa ramana chiar cateva zile sau mai mult cu anumite simptome, dureri, care necesita intr-adevar urmarire medicala. Dar internarea in spital este extrem de rara si daca se interneaza, de regula nu din cauza asta, ci din alte cauze, sau daca apar persoane care aveau comorbiditati, de exemplu, astm bronsic, fiind expuse la aceste substante, sa se exacerbeze simptomatologia respiratorie. Mai este un aspect de mentionat, nu exista tratamente specifice acestor substante. Tratamentele sunt simptomatice. Nu exista tratamente specifice, in sensul in care sa spui ca avem un antidot pentru ele si nu vrem sa il dam oamenilor.

Aici vine diferenta dintre aceste substante si ce au incercat unii sa acrediteze in spatiul public: ca substantele sunt de fapt gaze de razboi. Daca erau folosite gaze de razboi, nici nu trebuie sa ne treaca prin cap ca asa ceva se putea intampla in Romania, pentru ca asa ceva ar fi fost extrem de grav. Exista doua tari despre care stim recent ca au folosit astfel de gaze impotriva populatiei: in Siria si in Irak pe vremea lui Saddam Hussein, cand s-au folosit impotriva populatiei kurde anumite tipuri de gaze de razboi. Aceste gaze produc decese. Ele nu sunt substante incapacitante, sunt substante care sunt menite sa ucida, in principiu, si acolo exista antidoturi care trebuie administrate in cateva minute. Daca nu se administreaza in cateva minute, persoana decedeaza sau ajunge intr-o stare foarte critica. La un moment dat, a aparut si numele gazului sarin. Gazul sarin a fost folosit de o grupare terorista in Japonia, acum mai multi ani, si a dus la aparitia unor decese intr-o statie de metrou, fiind folosita o cantitate foarte mica din substanta respectiva.

Ce a facut Departamentul a fost sa clarifice niste lucruri pe care populatia putea sa le ia sau nu in considerare. Insa, de ce am facut-o? Am avut chiar pareri la noi, ca mai bine nu spuneam nimic pentru ca, uite, ne afecteaza imaginea, ca am fost atacati pe Facebook, avem sute, mii de comentarii extrem de agresive. Departamentul nu este aici ca sa isi apere imaginea, daca imaginea este obtinuta printr-o tacere asupra unei situatii de fapt sau prin a furniza niste date gresite sau a nu furniza datele corecte. Ne asumam uneori chiar sa se supere o parte pe noi, dar zicem ce consideram ca trebuie zis. Nu suntem infailibili, nu suntem fara greseli si nu suntem perfecti. Dar este normal, cand stii ca ceva trebuie precizat, sa precizezi. Altfel, avem o problema. Asta inseamna ca nimeni nu mai poate sa aiba incredere in momentul in care trebuie sa dam informatii. Daca nu le dam si spunem "Stati linistiti!", pentru ca vrem sa ne aparam imaginea, inseamna ca atunci ei nu ar trebui sa aiba incredere in noi. Nu cand iesim si dam date, despre care incet-incet se dovedeste ca asa este. Cine sta la rece si analizeaza o sa vada ca nu am dat date false, nu am dat date gresite, nu am date exagerate. Am zis realitatea",