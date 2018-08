„Din ce am auzit in emisiune, nu vorbim de tentativa de omor, nu vad niciun element care sa ma duca pe mine ca jurist in dreptul penal intr-o asemenea maniera.

Vorbim de lucruri clare aici, de elemente clare, cand cineva se pregateste sa omoare pe cineva si independent de vointa lui nu s-a produs acel efect. Daca acum eu merg pe strada si cineva trece pe langa mine, dar nu se intampla nimic, aia nu e tentativa. Tentativa de omor e atunci cand iti uiti cutitul in cineva pentru a-l omori. Daca victima nu moare e norocul lui. Daca vrei sa omori pe cineva cu un cutit il infigi in el.

Daca arunci un cutit in alta parte aceea nu e tentativa de omor”, a explicat avocatul, la Digi24.

Cristian Sarbu s-a referit si la declaratia lui Liviu Dragnea privind semnele de amenintare pe care le-ar fi primit cu degetul la gat: „Amenintare este cea care se face vocal. Si daca trecea prin piata cand erau evenimentele respective, toti l-ar fi amenintat, dar sa facem diferenta, tentativa de omor e un lucru grav”.