Dorina Rusu a evidentiat faptul ca in urma protestului din 10 august mai multi membri ai Consiliului au facut sesizari privind modul in care televiziunile au abordat acest subiect, insa, avand in vedere majoritatea din CNA, a fost rezervata privind rezultatul discutiilor.

Aceasta a declarat ca a facut in ultimele luni patru luni sesizari ce vizeaza mai multe probleme: afirmatii ale ministrului Agriculturii, Petre Daea, ale presedintelui Camerei deputatilor, Liviu Dragnea, dar si privind modul „manipulator” in care Romania TV a informat publicul legat de protestele din 12 mai.

"Multe dintre ele (autorsesizari, n.r.) nu au ajuns sa fie discutate. Suntem ramasi mult in urma, mai ales ca vara asta au fost foarte putine sedinte. Noi nu suntem in timp real, suntem cu 6 luni in urma. De asta si spun ca este o institutie nefunctionala"

In urma evenimentelor din 10 august, Dorina Rusu a afirmat ca mai multi membri ai CNA au facut sesizari, majoritatea, cu privire la relatarile Realitatea TV. Legat de acelasi post de televiziune au fost primite la Consiliu numeroase sesizari din partea telespectatorilor.

"Cred ca vor fi discutate curand, pentru ca sunt multe, dar depinde si de cat dureaza monitorizarea. Cred ca vor fi luate masuri. Stiu ce voi propune eu, dar nu stiu ce vor vota colegii mei, desi, avand in vedere majoritatea...", a spus Dorina Rusu, potrivit Digi24.