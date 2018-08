“Numarul cancerelor de piele este in continua crestere, de la an la an. Cele mai frecvente cancere de piele sunt melanomul, carcinomul scuamos, carcinomul bazocelular si carcinomul cu celule Merkel. Dintre acestea, melanomul este cel mai agresiv, asociindu-se cu o mortalitate ridicata. In parte, acest lucru se explica prin subtierea stratului de ozon, si implicit, printr-o expunere mai intensa la radiatii UV (A si B) solare, radiatii care sunt identificate ca fiind cel mai important factor de risc in geneza melanomului”, avertizeaza medicul specialist oncolog Andreea Patrulescu, din cadrul Spitalului Onco Card din Brasov.

Expunerea la soare poate fi benefica, daca se face timp de cateva minute, dimineata devreme. Este, de altfel, modalitatea cea mai sanatoasa pentru necesarul de vitamina D. Insa excesul dauneaza sanatatii si scade imunitatea generala. In acest context, apar cancerele cutanate, aproape 3 milioane de cazuri de tip non-melanom si peste 130 de mii de tip melanom fiind diagnosticate anual, la nivel global.



“In functie de nivelul de melanina prezent in tegument si de raspunsul la radiatiile UV, s-au descris 6 fototipuri cutanate. Cel mai mare risc de dezvoltare a melanomului il au indivizii care se incadreaza in fototipul 1 - pielea extrem de alba, care nu se bronzeaza niciodata (indiferent de expunerea la soare, pielea devine rosie si prezinta doar arsura), care au pistrui si par roscat. La fel de expus este si fototipul 2 – cei cu piele alba, par blond, care se bronzeaza foarte putin”, completeaza specialistul.

“Persoanele care au numar mare de nevi pe corp (alunite) ar trebui sa consulte anual un dermatolog. Autoexaminarea este la fel de importanta. Orice nev care isi schimba culoarea, creste, devine neregulat, asimetric sau devine elevat este trebuie evaluat de dermatolog. De asemenea, orice leziune nodulara de pe piele, orice rana care nu se vindeca, sangereaza, trebuie monitorizate de medic”, precizeaza medicul oncolog Andreea Patrulescu.

“In cazul carcinomului de piele (scuamos sau bazocelular), in prim timp, se efectueaza excizia tumorii in totalitate si, in unele cazuri, a ganglionilor din zona de drenaj. Este important ca aceasta sa fie excizata chirurgical. Nu se recomanda electrocauterizarea leziunii, deoarece piesa nu mai poate fi analizata anatomopatologic si se pierd informatii importante despre boala. In unele cazuri, dupa analiza histopatologica, se recomanda efectuarea de radioterapie, ca tratament adjuvant. Si in cazul melanomului, prima interventie este excizia leziunii, dimensiunea tesutului extirpat depinzand de marimea melanomului. Dupa analiza histopatologica, se stabileste daca este necesara efectuarea ganglionului santinela, limfadenectomie sau imunoterapie cu interferon”, descrie medicul oncolog procedurile standard actuale.

“In ultimii 10 ani, tratamentul melanomului a fost rescris, astfel ca imunoterapia si terapia moleculara tintita au un rol extrem de important. In Romania, aceste tratamente sunt rambursate CNAS in stadiul metastatic. Pentru acesti pacienti, supravietuirea a fost prelungita considerabil. Daca o tumora maligna este prezenta in organism, sistemul nostru de aparare incearca sa o distruga, dar, la un moment dat, activitatea acestuia este inhibata de tumoare. Aici intervine imunoterapia care reactiveaza sistemul imun, crescand astfel atacul impotriva tumorii si rata de distrugere a acesteia. Terapia moleculara tintita actioneaza la nivelul celulei maligne, unde blocheaza unele structuri celulare, impiedicand multiplicarea acestora”, explica medicul Andreea Patrulescu progresele din ultimii ani din domeniul terapiilor oncologice.

Potrivit unui comunicat remis 9am, cancerul de piele nu doare in stadii incipiente, insa exista semne clare ce nu trebuie trecute cu vederea de nimeni. Sa nu uitam ca nu doar bronzul natural ne poate imbolnavi pielea, ci si cel la solar, deja interzis in unele tari. Se estimeaza ca expunerea la solar, inainte de 35 de ani, creste cu 75 la suta riscul de melanom.Odata un cancer de piele instalat, solutii exista. Conditia ca boala sa fie tinuta sub control pe termen lung este ca pacientii sa ajunga la medic in stadii incipiente, fara metastaze.Daca exista deja metastaze, medicii oncologi recomanda pacientilor, in functie de tipul de afectare depistata, chimioterapie, atat in cancerele scuamoase, cat si in melanom, imunoterapie si terapie moleculara tintita (melanom).La pacientii cu metastaze date de melanom, speranta de viata poate ajunge si la 10 ani, daca recurg la imunoterapie. Chiar si in acest context al vestilor bune in privinta tratamentelor pentru cancer, preventia ramane regula de baza pentru mentinerea sanatatii pielii. De aceea, trebuie evitate expunerea la soare intre 10 si 18, dar si cea la ultravioletele din saloanele de bronzare. In plus, cremele cu factor de protectie ar trebui sa devina cel mai important accesoriu pentru frumusetea si sanatatea pielii.