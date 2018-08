Trei barbati au murit intr-o fantana secata in timp ce incercau sa recupereze un ciocan

Trei barbati au murit in dupa-amiaza zilei de miercuri, in timp ce acestia incercau sa recupereze un ciocan dintr-o fantana secata, adanca de opt metri si un metru diamentru. Incidentul a avut loc in in comuna Cuza Voda, judetul Calarasi.