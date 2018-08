Cercetatorii au studiat date prelevate de la 6.626 de participanti cu varsta medie de 73,7 ani, analiza concentrandu-se asupra unor aspecte diferite ale stilului de viata al acestora, relateaza Press Association.

Sapte factori de stil de viata care imbunatatesc sanatatea cardiovasculara au fost asociati cu reducerea riscului de a dezvolta dementa. Acestia sunt: evitarea fumatului si a greutatii excesive, exercitiile fizice regulate, consumul de peste de doua ori pe saptamana sau mai des, alimentatia bogata in fructe si legume, mentinerea glicemiei la un nivel sanatos si tensiunea arteriala normala.

Cu fiecare ''valoare optima'' riscul de dementa este redus cu 10%, au precizat cercetatorii, scrie Agerpres.

Studiul, condus de dr. Cecilia Samieri de la Universitatea din Bordeaux, Franta, este publicat in Journal of the American Medical Association.



''Dintre toate afectiunile din Marea Britanie, dementa este in prezent cea mai importanta cauza de deces, prin urmare explorarea factorilor care ar putea reduce riscul de aparitie a acestei boli devastatoare este fundamentala pentru infrangerea ei'', a notat dr. Doug Brown de la organizatia Alzheimer's Society.

, a declarat dr. Brown amintind in acest sens importanta unei alimentatii echilibrate, evitarea fumatului si a consumului excesiv de alcool si miscarea regulata.