Potrivit unor surse judiciare, din primele informatii se pare ca victima facea parte dintr-un clan interlop si a fost atacata de membrii unei grupari rivale. Barbatul a fost batut, suferind diverse leziuni, medicii Serviciului Judetean de Ambulanta Ialomita incercand timp de 50 minute resuscitarea acestuia, insa au fost nevoiti sa constate decesul.

Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, Viorica Dinu, a mentionat pentru Agerpres ca ancheta in acest caz este in desfasurare.



"Ancheta penala este in desfasurare sub aspectul infractiunii de omor, cadavrul a fost depus la Serviciul de Medicina Legala Ialomita pentru efectuarea necropsiei", a declarat Dinu.