In egala masura, nici Serviciul de protectie si Paza nu a primit vreo sesizare in presupusa cauza. "SPP nu a fost sesizat pe niciunul dintre elementele pe care le-a precizat Liviu Dragnea in declaratia de marti, cu privire la amenintare si atentat", au spus pentru Mediafax, surse din cadrul Serviciului, potrivit huff.ro.

"Serviciul Roman de Informatii nu are atributii legale privind paza si protectia demnitarilor romani si nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor in legatura cu o presupusa amenintare la integritatea sa fizica", a aratat si SRI intr-un comunicat.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Antena 3 ca a existat o tentativa de asasinare a sa in aprilie anul trecut. Liderul social-democrat a povestit ca patru cetateni straini au venit in Romania cu acest scop, fiind platiti de un "om foarte celebru in lume". Dragnea a raspuns evaziv in momentul in care a fost intrebat daca ar fi vorba despre George Soros.

Chestionat daca se doreste sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s-ar pune la cale asasinarea sa, raspusul presedintelui Camerei Deputatilor a fost: "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. (…) Au venit patru straini in Romania, au fost cazati la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, si au stat trei saptamani aici. Ma rog, am scapat, dar asta nu inseamna ca mi-am luat paza sau o sa-mi iau paza".