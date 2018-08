Somnul tau poate fi impiedicat si de mancatul prea aproape de culcare, conform huffingtonpost.com, deoarece digestia creste temperatura corpului. Dar in acest articol ne-am axat pe trei probleme externe: caldura prea mare, tantarii si mirosul pregnant de gunoi. Dar nu te ingrijora, am gasit si solutii pentru ele, pe care ti le detaliem mai jos.

Caldura

Daca te-ai intrebat vreodata de ce in locuinta ta este mai cald ca afara, chiar si in zilele caniculare de vara, trebuie sa stii ca o parte din gradele in plus sunt generate de aparatura electrocasnica.

Solutia este sa tii in priza doar dispozitivele de care ai nevoie neaparat, precum frigiderul, iar restul - televizor, laptop, masina de spalat - trebuie scoase din priza imediat dupa ce nu le mai utilizezi.

Mai poti renunta si la becurile incandescente, care, atunci cand sunt folosite transforma energia in caldura prin intermediul unui filament de wolfram. Alege, in schimb, lumini LED, care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic si iti vor reduce si costurile la intretinere.

Desi ventilatoarele nu afecteaza temperatura dintr-o camera, acestea iti pot oferi senzatia de racoare prin recircularea aerului. Intr-o incapere, caldura se ridica si cel mai rece aer va fi la nivelul podelei. Pentru a obtine cel mai bun rezultat, pozitioneaza ventilatorul pe podea, indreptat in sus, spre peretele opus si ai grija sa nu ai obiecte mari care sa ii blocheze calea.

Astfel, aerul rece va fi impins in perete si apoi inapoi in camera, unde se va amesteca cu cel cald iar temperatura va scadea, per total. Pentru a grabi procesul, poti aseza un bol cu gheata in fata ventilatorului.

Cel mai eficient mod, dar si mai costisitor, de a te racori in lunile arzatoare de vara, este folosirea unui aparat de aer conditionat, mai ales daca noaptea te invarti in pat si nu te poti odihni din cauza caldurii.

Daca te ingrijoreaza costurile mari la energie, alege sa controlezi aerul conditionat printr-un termostat. In acest fel, vei seta temperatura pe care ti-o doresti in locuinta pe termostat si acesta va mentine aparatul pornit doar pana cand camera ajunge la nivelul de racoare dorit.

Tantarii

Odata cu venirea verii, mai ales daca administratia nu stropeste cu insecticide, te poti transforma in hrana pentru tantari. Iti asumi ca va fi inconfortabil sa iesi seara, dar ai vrea ca macar noaptea sa poti dormi fara sa auzi un zumzait deranjant.

O prima solutie, pentru cei carora le permit geamurile, este instalarea unor plase de tantari. Nu trebuie sa o faci la fiecare geam, doar la cele care dau direct afara si pe care le tii deschise des. Din cand in cand, ai grija sa verifici daca plasele sunt intacte, acestea se pot uza in timp si pot aparea gauri.

Daca nu poti prinde o plasa de geam, foloseste una mai mare in jurul patului. Le gasesti in magazinele de mobila si se instaleaza usor de tavan, deasupra locului in care dormi. Cumpara suficient material ca sa nu te atingi de el in timp ce te invarti in somn, deoarece risti sa te piste tantarii.

O alta solutie sunt aparatele cu ultrasunete care, in ultimul timp, au devenit din ce in ce mai accesibile. Acestea emit o frecventa radio care alunga daunatorii precum tantarii, gandacii si sobolanii, dar nu afecteaza oamenii sau animalele de companie.

Un studiu publicat in Tropical Medicine and International Health demonstreaza ca uleiul de citronella poate tine tantarii la distanta. Poti folosi uleiul direct pe corp, dar si in alte forme, pentru a te proteja:

Arde o lumanare cu aroma de cintronella. Fumul din aer va alunga gazele.

Planteaza citronella pe balcon sau in curte, pentru a descuraja tantarii sa se apropie de locuinta ta.

Foloseste betisoare care sa emane miros de citronella in puncte strategice ale caminului: langa ferestre si langa pat.

Mirosul de gunoi

Cand temperatura din aer trece de 30 de grade Celsius, ia nastere un mediu perfect pentru bacteriile care degradeaza mancarea, aflam dintr-un studiu publicat in BioScience . Probabil ai observat si tu ca vara alimentele tale se strica mai repede si gunoiul incepe sa emita mirosuri neplacute dupa doar jumatate de zi.

Ca sa nu traiesti constant intr-un miros de mancare stricata, poti incerca sa pui putin nisip pentru litiera pe fundul fiecarui sac de gunoi. Nisipul absoarbe sucul care se scurge din alimentele stricate si va elimina o parte din mirosul neplacut.

Mai poti presara si putin bicarbonat de sodiu pe fundul galetii de gunoi. Acesta va interactiona cu acidul din substante si va neutraliza mireasma neplacuta. Mai mult, opteaza pentru saci de gunoi mai mici, deoarece vei fi obligat sa ii arunci mai des, inainte ca mancarea sa se strice complet.

O alta solutie este sa achizitionezi sau sa creezi o galeata pentru compost, cum explica cei de la Forbes. Are dublu beneficiu: produci mai putin gunoi si reciclezi si obtii ingrasamant. Poti arunca in cosul de compostare fructe, legume, coji de oua, hartie, ceai, cafea, frunze dar nu plastic, resturi animale, citrice si lactate.

Daca te confrunti cu probleme precum caldura, tantarii si mirosul gunoiului, solutiile de mai sus te vor ajuta sa le rezolvi usor si sa te bucuri de o vara relaxanta in propria locuinta.