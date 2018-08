Cercetarea a fost publicata luni in jurnalul Occupational and Environmental Medicine.

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Arizona au evaluat 231 de persoane care lucreaza in cladiri ale guvernului federal al SUA. Acestia au purtat in permanenta senzori care au permis inregistrarea nivelelor de stres si de activitate timp de trei zile lucratoare si pe parcursul a doua nopti.

Cercetatorii au descoperit ca angajatii care munceau in spatii deschise au avut un nivel de activitate fizica mai mare cu 32% in comparatie cu cei care isi desfasurau activitatea in incaperi individuale si cu 20% mai mare decat in cazul celor care lucrau la birouri-cub, scrie Agerpres.

De asemenea, s-a observat ca angajatii cu un nivel mai mare de activitate fizica la locul de munca au fost cu 14% mai putin stresati in comparatie cu cei care erau mai putin activi la birou.



"Aceasta cercetare subliniaza modul in care proiectarea birourilor ar putea fi un factor important pentru sanatate", a declarat Esther Sternberg, una dintre autorii principali ai studiului si director de cercetare la Centrul pentru medicina integrativa la Universitatea din Arizona.

Angajatii care desfasoara munca de birou reprezinta o categorie cu risc ridicat de sedentarism si de dezvoltare a unor probleme de sanatate asociate.

Potrivit unui raport publicat in anul 2015 de Centrul american pentru prevenirea si controlul bolilor, afectiunile asociate muncii de birou costa economia SUA peste 225 de miliarde de dolari pe an.