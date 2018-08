"Finanteaza. (...) Finanteaza 'Rezist', finanteaza aceste miscari, indeamna propriii angajati sa mearga la proteste, ori le dau liber in ziua aia, ori le dau de inteles ca ar fi bine sa mearga la proteste. Acum e mai slaba miscarea asta, a fost foarte tare. Acum s-au mai potolit", a spus Dragnea, citat de dcnews.ro.

In egala masura, el a tinut sa mentioneze ca unele companii au interese economice care "lovesc interesele statului roman".

"Companiile (...) au interese economice. (...) In momentul in care aceste interese economice lovesc interesele statului roman, nu putem sa nu intervenim. (...) Eu vreau si nu voi inceta aceasta lupta cat o sa fiu in aceasta pozitie si cat o sa fiu viu si liber, si anume ca romanii sa fie beneficiarii principali, beneficiarii finali ai bogatiilor pe care le are aceasta tara. (...) Asta este nationalism? Nu. Romanism, poate. Dar eu cred ca este o chestiune fundamentala. Orice om care are o pozitie in statul roman ar trebui sa gandeasca in acest fel si asta deranjeaza, pentru ca este vorba de interese de miliarde de euro", a completat el.

Totodata, a mai mentionat ca au fost incepute investigatii care vizeaza anumite companii. "Nu pot sa dau eu nume de companii, dar stiu ca s-au inceput investigatii. (...) Se pare ca si institutiile statului roman au inceput sa prinda cat de cat curaj. Si in institutii (...) mai sunt functionari care trag frana, din diverse motive, ori sunt acoperiti, ori au alte interese, ori de frica. De aia lucrurile nu merg foarte, foarte repede".