Liderul social-democrat a povestit ca patru cetateni straini au venit in Romania cu acest scop, fiind platiti de un "om foarte celebru in lume". Dragnea a raspuns evaziv in momentul in care a fost intrebat daca ar fi vorba despre George Soros.

Chestionat daca se doreste sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s-ar pune la cale asasinarea sa, raspusul presedintelui Camerei Deputatilor a fost: "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. (…) Au venit patru straini in Romania, au fost cazati la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, si au stat trei saptamani aici. Ma rog, am scapat, dar asta nu inseamna ca mi-am luat paza sau o sa-mi iau paza".

De asemenea, el a fost intrebat daca persoanele respective au ajuns in preajma sa, raspunsul sau fiind afirmativ, noteaza cotidianul.ro.

Dragnea a mai tinut sa mentioneze ca s-au facut cercetari in legatura cu aceasta tentativa. "Stiu ca s-a cercetat, mai departe nu stiu".