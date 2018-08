USR transmite ca Ministrul de Interne s-a prezentat la comisie cu un raport clasificat la care membrii comisiei, implicit parlamentarii USR, nu au avut acces si nici nu au primit raspunsuri clarificatoare din partea ministrului, se arata intr-un comunicat al formatiunii.



“Ni s-a fluturat un raport in fata al carui continut nu-l cunoastem pentru ca documentul a stat doar la ministrul Dan si a celor care au insotit-o. Dincolo de transparenta pe care trebuia sa le-o arate romanilor, Carmen Dan ne-a aratat ca este deconectata de la institutiile statului, si ca este incapabila sa gestioneze corect resursele care asigura ordine publica si siguranta nationala. Ministrul a declarat astazi ca s-a prezentat la Minister, undeva pe la ora pranzului, pentru ca a vazut la televizor. Este inadmisibil sa fii atat rupt de realitate cand ai in subordine diverse directii, institutii care se ocupa direct de tot ce inseamna preventie si gestionare a ordinii publice din tara” , a spus deputatul USR Bogdan Rodeanu, vice-presedinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.

“Este regretabil ca nu s-a dat voie presei sa asiste la cea de-a doua parte a audierii. Nu consider ca au fost elemente de confidentialitate sau clasificare. Mai ales ca ministrul nu a raspuns la intrebarile esentiale pentru a stabili adevarul. Carmen Dan nu a putut explica de ce s-au folosit gaze lacrimogene si de ce nu s-au facut pasii necesari pentru a evita consecintele amestecului de forte de ordine, protestatari pasnici si violenti. Ori de ce nu s-a constituit un centru national de interventie a acestui protest, daca exista documente oficiale care consemneaza ce s-a discutat chiar si in cadru informal, in cadrul acestei intalniri. Reactia ministrului a fost disproportionata”, a transmis deputatul USR Nicolae Daniel Popescu, membru in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.