"A fost formulat un apel catre populatie pentru recunoasterea unui barbat care aparea in imagini, principal banuit in comiterea infractiunii de furt. Aici vorbim de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma unei informatii transmise catre IPJ Ilfov, care a fost directionata cu operativitate la Politia Capitalei, barbatul a fost identificat, depistat si condus la audieri. Acesta a fost retinut sub aspectul savarsirii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor in forma sustragerii unei arme si pentru tulburarea ordinii si linistii publice. A fost prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, in prezent fiind sub efectul mandatului de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru cele doua infractiuni", a precizat Sarca, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca barbatul i-a condus pe anchetatori la locul unde a fost ascunsa arma furata, un pistol "Carpati" de calibrul 7,65, mentionand ca au fost gasite patru cartuse nefolosite, precum si tubul unuia dintre cele doua trase de inculpat pe un teren viran din comuna Petrachioaia, judetul Ilfov.

"In data de 20, in urma activitatilor desfasurate fara intrerupere in toata aceasta perioada, inculpatul i-a condus pe anchetatori si a fost depistata arma sustrasa. Se afla ingropata la marginea unei balti de pescuit, de pe raza comunei Petrachioaia, judetul Ilfov. Arma a fost ingropata in acea locatie inca din ziua de sambata. De asemenea, au fost gasite patru cartuse neutilizate, barbatul conducand si la locul unde a executat, in afara spatiului, vorbim de un teren viran, doua focuri de arma, unul dintre tuburi fiind gasit. In acest moment, sunt continuate cercetarile in vederea depistarii tuturor persoanelor care au implicatii in acest caz. Barbatul nu are o motivare pentru modul in care s-a manifestat", a precizat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.

Potrivit Dianei Sarca, in acelasi dosar au mai fost arestati preventiv (tot pentru 30 de zile) doi barbati din Bucuresti, de 24 si respectiv 30 de ani, pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.

"In noaptea de 10 spre 11 august a.c., Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti au declansat cercetari intr-o cauza privind comiterea infractiunilor de ultraj in forma de agresiuni comise asupra a doi jandarmi, de nerespectare a regimului armelor si munitiilor in forma sustragerii unui pistol si tulburarea ordinii si linistii publice. A fost efectuata cercetarea la fata locului si, de asemenea, au fost ridicate si vizionate mai multe seturi de imagini care surprindeau momentele comiterii faptelor. In urma cercetarilor desfasurate de catre PTB si DGPMB - Serviciul Omoruri, au fost identificati doi barbati care au fost condusi la audieri, ulterior, pe numele acestora fiind emise ordonante de retinere sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Au fost prezentati instantei, care a emis mandat de arestare preventiva, pentru 30 de zile", a afirmat oficialul Politiei Capitalei.