"O sa vorbesc pana o sa mai pot impotriva acestor nemernici. As vrea sa-i salutam pe acesti rataciti in tranzitie, niste oameni impotriva oamenilor. Marele ministru din cei 23 de pana acum si marele director din cei 20 de pana acum sa-si dea mana si sa plece, sa-si vada de treaba lor ca ne-au mintit destul, in doar patru luni, de cand au venit. Au reusit sa schimbe organigrama, sa treaca oamenii in spatele conducatorilor, oamenii care muncesc si care asigura siguranta circulatiei, in spatele a doua-trei Directii, cate au vrut ei sa obtina. Au facut aceasta magarie pentru a-si promova pe linie politica personala diversi oameni in functii. Asa au inteles ei sa conduca un Minister al Transporturilor, cel mai important minister economic din Romania. Un minister care, la ora actuala, este condus de o echipa a social-democratilor, adica a celor multi", a afirmat Ion Radoi, presedintele Unitatii Sindicatului Liber Metrou (USLM).

Liderul sindical a mentionat, totodata, in fata protestatarilor, ca mandatul de director interimar al actualului director al Metrorex a fost depasit.

"Domnule presedinte al celui mai mare partid din tara (Liviu Dragnea, n.r.), respectati legea si puneti-i si pe ceilalti sa respecte legea! Nu veniti impotriva unei legi organice, nu ordinare, care este urmatoarea dupa Constitutie. Vorbim despre Legea 62, cea care consfinteste Contractul Colectiv de Munca si ne spune ca nu ratacitii in tranzitie trebuie angajati la metrou, ci oameni de specialitate, cu minim 12 ani vechime in domeniu. O alta lege este 111 pe care ati promovat-o in 2016. Legea spune ca in cazul in care au fost delegate atributiile intreprinderii publice, iar postul de director ramane vacant, Consiliul de Administratie numeste provizoriu un director pana la finalizarea procedurii de selectie pe o durata a mandatului de patru luni, cu posibilitatea de prelungire pentru motive temeinice, pana la maxim sase luni. Acest individ (Dumitru Sodolescu, directorul general al Metrorex, n.r.) a depasit patru luni...", a transmis Radoi, potrivit Agerpres.

Acesta a adus in discutie si situatia actuala a Alstom, unde pentru un numar de salariati mai mic valoarea cheltuielilor a crescut de patru ori, in comparatie cu situatia din anul in care sucursala din Romania fusese infiintata.

Ion Radoi: Nu mai vrem sa isi bata joc de noi

", a spus liderul sindical.

La protestul organizat marti intre orele 12:00 - 14:00 in fata Ministerului Transporturilor, cei prezenti au afisat si scandat sloganuri impotriva ministrului Transporturilor si a sefului actual al Metrorex. "Stiati ca... ministrul Sova e maestru doar cu slova?", "Sodolescu a venit sa ia bani pentru partid", "Sodolescu la metrou/A impus un aer nou/Ce miroase a cavou"si "Demisia!" au fost doar cateva dintre mesajele transmise de catre protestatari.

Conform USLM, pe lista problemelor de trebuie rezolvate se afla:



lipsa acuta de personal (Memorandum),

BVC insuficient (-95 de milioane de lei),

noua organigrama a societatii, situatia contractului Alstom,

situatia contractului Astaldi,

situatia Clubului Sportiv muncitoresc Metrorex si situatia contractelor de asociere in participatiune dintre Metrorex si Sindomet, sindicatul care ii reprezinta pe comerciantii de la metrou.

Protestele sindicalistilor de la Metrorex, alaturi de cei ai reprezentantilor comerciantilor de la metrou, vor continua in zilele de 22 si 23 august - la sediul Ministerului Transporturilor, respectiv pe 28 si 29 august, in fata Guvernului.