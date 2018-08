"In jurul pranzului am ajuns la minister si am primit informari pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, n.r.) in ziua de 10 august. Am primit informatia pe fluxul informational dupa ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan, la finalul audierii in comisia de aparare, potrivit News.ro.

De asemenea, Carmen Dan a declarat ca nu a primit o invitatie oficiala de a veni in comisie, insa a considerat ca trebuie sa fie prezenta la audieri. Mai mult decat atat, aceasta sustine ca a raspuns tuturor intrebarilor membrilor comisiei de aparare si ca le va pune la dispozitie raportul cu privire la evenimentele din 10 august.

"Am facut toate precizarile necesare. Avem toata disponibilitatea sa punem la dispozitia membrilor comisiei acest raport. Daca ei vor considera ca sunt aspecte care vor mai trebui lamurite dupa ce vor analiza si vor parcurge detaliile acestui raport, suntem la dispozitia lor. Dincolo de disputele politice, eu cred ca astazi am avut posibilitatea sa raspundem la foarte multe dintre intrebarile care s-au pus si in spatiul public, si de catre membrii comisiei. Urmare a acestui eveniment, inca sunt o serie de activitati pe care le derulam prin structurile competente. (...) Am discutat si cu domnul presedinte al comisiei, el va initia de indata procedura de solicitare si de punere la dispozitie a raportului si imediat ce aceasta procedura va fi finalizata, noi vom pune la dispozitie acest raport”, a spus Carmen Dan.