Barbatul, ajutor de preot, a recirs la acest gest socant pentru ca sotia lui ar fi consumat bauturi alcoolice in exces. Dupa cateva minute in care a lasat-o sa arda, el a aruncat cu apa peste femeie, apoi a schimbat-o de haine, desi aceasta avea arsuri de gradul 2 si 3 pe tot corpul.

A doua zi, femeia a fost gasita fara suflare in pat.

„Fapta a fost comisa in seara zilei de 17 august. Inculpatul este arestat preventiv pentru o durata de 30 de zile, dupa ce a fost retinut. In seara zilei de 17 august, inculpatul, care este dascal la biserica din sat, si-a agresat sotia, sub pretextul ca aceasta a consumat bauturi alcolice in exces. A lovit-o initial cu o bata peste corp, dupa care a stropit-o cu benzina si i-a dat foc. Dupa consumarea acestor agresiuni, nu i-a acordat niciun fel ajutor, a tinut-o in casa pana a doua zi, cand victima a decedat. Decesul a fost cauzat de socul postcombustional, consecinta a arsurilor grad 2-3 pe aproximativ 30 la suta din suprafata corpului. A fost arestat pentru omor, retinand si cruzimile”, a spus prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, Mihaela Apostol, conform Mediafax.ro.

Dascalul s-a ales cu dosar penal si a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de magistratii Tribunalului Iasi, fiind acuzat de omor.