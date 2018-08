Raed Arafat despre moartea barbatului care a participat la protestul diasporei: Autopsia ne va spune cauza decesului

Raed Arafat sustine ca, in fisele protestatarilor care au cerut in acea seara primul ajutor de la echipajele SMURD aflate in Piata Victoriei, "s-a trecut acolo ca au fost expusi gazelor", insa, in cazul barbatului care a murit cateva zile mai tarziu, "s-au trecut epistaxisul si hipertensiunea".