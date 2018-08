De asemenea, in acelasi butoi a cazut si un tanar in varsta de 16 ani, dar care a fost salvat de sateni si transportat ulterior la spital.

Potrivit ISU Valcea, butoiul are o capacitate de 2 tone, un diametru de un metru si o adancime de 2,5 metri. Se pare ca cele doua persoane au cazut in butoi dupa ce s-ar fi aplecat deasupra acestuia si au ametit din cauza vaporilor emanati in urma fermentatiei prunelor.

Conform informatiilor IPJ Gorj, vecinii au taiat butoiul pentru a scoate cele doua persoane, insa la sosirea echipajului de ambulanta s-a constatat decesul barbatului in varsta de 55 ani, potrivit stirileprotv.ro.

Politistii continua cercetarile pentru a stabili cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul.