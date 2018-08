Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui au declarat ca barbatul a intrat in soc anafilactic.

"Echipajul medical care s-a deplasat la fata locului a efectuat manevre de resuscitare si a solicitat un elicopter SMURD care sa transporte pacientul la un spital din judetul Iasi. Elicopterul a aterizat in zona, iar cadrele medicale au continuat resuscitarea, dar, din pacate, pentru pacient nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat decesul", a declarat managerul SAJ Vaslui, Aurora Popa, potrivit stirileprotv.ro.

In acest caz, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si efectueaza verificari in acest caz pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs incidentul.