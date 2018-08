Pe langa identitatea omului, DSU a publicat si date medicale care, potrivit legii, sunt confidentiale. Mai multe persoane au atras atentia asupra acestui aspect, insa pana la pana la aceasta ora DSU nu a precizat motivul pentru a facut publice detalii confidentiale. Iata postarea de pe Facebook:

"Precizare referitoare la pacientul Gazea Ilie, decedat in cursul noptii de 19 catre 20 august 2018 la Spitalul din Alexandria

In urma informatiilor continute in documentele de la interventia echipajelor medicale de urgenta si prim ajutor calificat din Piata Victoriei in noaptea de 10 august 2018, s-a constatat ca pacientul s-a prezentat la una dintre ambulantele SMURD aflate la fata locului, acuzand Epistaxis (sangerare la nivelul nasului).

Pacientul a declarat echipajelor de urgenta ca suferea de boli cronice, precum hipertensiune arteriala, iar la momentul examenului clinic, pacientul era constient, cooperant, cu tensiunea arteriala marita (161/126), si oxigenare in limite normale (97%).

In urma acordarii primului ajutor, i s-a propus pacientului transportul la spital, acesta refuzandu-l sub semnatura".