Intrebata daca se asteapta sa fie exclusa din PSD dupa aceasta scrisoare, senatoarea PSD a spus: "Ma astept. Desi scrisoarea mea nu a fost impotriva PSD. Eu nu am atacat PSD. Am spus niste lucruri care cred ca trebuiau spuse (...) Scrisoarea mea nu are acest rol, de a crea tabere in PSD sau de a diviza PSD. Dar scrisoarea mea, ca si celelalte luari de pozitie, incearca sa deschida dialogul si comunicarea din partid. (...). Poate ca in viitor scrisoarea mea sau luarile de pozitie ale domnilor Tudose si Badalau vor avea efect. Sunt convinsa ca sunt mai multi colegi care gandesc asa".

Chestionata daca se va retrage din politica in cazul in care va fi exclusa din PSD, Ecaterina Andronescu a spus ca se va gandi ce va face, desi spera ca acest lucru sa nu se intample. "O sa ma gandesc la lucrul acesta, dupa ce se va intampla acest eveniment pe care nu mi-l doresc. Pentru ca totusi 22 de ani de munca in acest partid nu cred ca pot fi stersi asa cu buretele. Eu am intrat in partid cand partidul era in opozitie, in 1996. Domnul Dragnea era la PD. Domnul Dragnea a intrat in partid cand partidul era la guvernare", a afirmat Andronescu, potrivit Agerpres.

Senatoarea PSD a spus ca a recurs la acest gest in urma "lipsei de dialog din cadrul partidului".

"Acesta este un lucru pe care eu l-as reprosa (n.r. - lipsa de dialog). N-am mai discutat cu sefii, cu membrii Biroului Permanent, din luna martie de la Congres. Existau niste foruri care ne permiteau senatorilor si deputatilor sa ne putem exprima - cum este Consiliul National. Consiliul National practic nu mai functioneaza. A fost presedinte domnul Fifor. Dl. Fifor a devenit vicepresedintele al partidului si nu mai are nimeni functia de conducere in Consiliul National. Aceste foruri au rostul lor, discutiile le puteam face acolo. Si am apelat la aceasta cale (n.r. - scrisoarea) nu ca sa atac PSD, si vreau sa precizez aceasta foarte clar. Daca Romania vrea sa fie un stat de drept, nimeni nu are voie sa inlocuiasca acest guvern decat prin formele constitutionale. PSD a castigat alegerile si trebuie sa-si duca mandatul pana la capat, dar trebuie fara indoiala sa corecteze anumite lucruri care n-au mers. (...) Lume iese in strada, ceva se intampla. (...) Sa stam de vorba si sa incercam sa lamurim aceste lucruri si aceste evenimente ca cele din 10 august sa nu se mai repete niciodata", a detaliat aceasta.

Ecaterina Andronescu a precizat ca scrisoarea sa, in care i-a cerut liderului formatiunii, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate "pentru binele Romaniei si al PSD", precizand ca partidul trebuie sa vina in cel mai scurt timp "cu un prim-ministru si un guvern PSD de super profesionisti", reprezinta "un strigat catre toti membrii partidului".

"Pentru ca senzatia mea este ca directia in care mergem noi este una dintre cea mai nefericita. Traim intr-o Romanie din ce in ce mai devianta. Diaspora vine in tara, face miting si statul raspunde nu tocmai pe masura. In legatura cu diaspora, trebuie sa recunoastem toti ca n-au plecat de bunavoie, si atunci statul sau cei care guverneaza, oricare ar fi aceia, au o responsabilitate. (...) Si guvernul sa guverneze si pentru ei, ca si pentru romanii din tara. (...) Cred ca politica pe care noi trebuie s-o ducem in legatura cu diaspora este sa ne apropiem de ei si sa incercam pe cei care eventual nu si-au facut un rost sa-i aducem inapoi. Eu personal, sunt membra de partid si senator al acestui partid, imi cer iertare fata e cei care au avut de suferit. Cred ca n-a fost o abordare potrivita. Nu stiu ce a fost, nu stiu care au fost informatiile, de aceea astept cu mare nerabdare anchetele care se fac acolo si care ar trebui sa scoata la lumina care este situatia reala din Piata Victoriei (...). In felul acesta stim cum sa mergem mai departe", a afirmat Ecaterina Andronescu.

Ea adaugat ca trebuie stopata "aceasta hemoragie extraordinar de mare" de plecari ale tinerilor, pentru ca nu se poate accepta ca "Romania sa fie tara care urmeaza Siriei in ceea ce priveste numarul de romani plecati in strainatate".

Ecaterina Andronescu a subliniat ca "PSD n-a castigat niciodata in diaspora". "Cu atat mai mult este obligatia PSD sa incerce un dialog cu romanii care traiesc in afara granitelor tarii, in asa fel incat cel putin si sa le recunoastem un statut", a adaugat Andronescu.

In opinia acesteia, puterea este inteleasa gresit: "Puterea nu o ai ca sa te simti tu cel mai mare si mai tare din societate la un anumit moment dat, ci sa ai parghiile care sa te faca sa lasi ceva pentru oameni si sa lasi in urma ta lucruri. Poate, prin nebagare de seama, cineva a inteles ca altfel trebuia tratata puterea data de oameni prin votul lor. Atunci cand oamenii devin nemultumiti, indiferent ca ies in strada cei care nu te-au votat, tu trebuie sa gasesti solutii si pentru ei", a mai spus Andronescu.