Unul dintre protestatari a declarat ca un jandarm lovea oamenii cu o bucata de gard, iar un altul i-a spus ca este stare de razboi si nu are ce cauta in Piata Victoriei.

"In partea frontala a Guvernului, au inceput oamenii sa alerge. Atunci s-a dat prima data cu gaze. M-am dus sa vad de ce se da cu gaze si care este situatia. Disparusera cateva bucati din gard. Jandarmii care au fost la gard au fost schimbati de catre un alt pluton, care era condus de un jandarm mai in varsta, nu stiu ce era, cu doua trese pe umar, locotenent sau ce era, care era foarte nervos si iritat. L-am intrebat de ce este asa iritat si m-a injurat. Ce facea el acolo? Pe langa faptul ca ii coordona pe jandarmi si dadea indicatii, cu o bucata de gard desprinsa a inceput sa dea in multime, sa loveasca multimea cu gardul. L-am chemat pe un jandarm de la 'Dialog' si i-am spus ca este provocator ce face si acel jandarm mi-a spus ca este stare de razboi si ca nu am ce cauta acolo", a declarat barbatul, care sustine ca este cercetator, potrivit Agerpres.

O alta persoana care a depus plangere la Parchet a afirmat ca a avut un atac de panica dupa ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene.

"Am fost prima care a iesit pe targa din Piata. Vorbeam cu un cetatean care era langa mine si, la un moment dat, am fost gazata. Am intrat in panica, ma usturau ochii, gatul si am facut atac de panica, pentru ca am fost luata prin surprindere. Consider ca au vrut sa sperie multimea. Voi cere daune. Eu vreau sa ma intorc in Romania, intr-o tara civilizata, cu legi care se respecta. Nu sunt de acord ca cei din Parlament sa conduca cu atatea dosare penale. De patru ani traiesc in strainatate ca asistenta medicala la o companie in Berlin", a spus femeia.

Procurorii militari au deschis un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu in legatura cu modul de interventie a jandarmilor in timpul protestului din 10 august.

Pana duminica, la Parchet au fost depuse 291 de plangeri din partea persoanelor care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor.