In aceasta etapa, finalistii au ca termen limita data de 8 octombrie (ora 16:59) pentru a depune dosarul de candidatura dezvoltat pe baza conceptelor inscrise in prima runda. Orasul castigator va fi anuntat pe 10 noiembrie 2018, in cadrul Summitului Tinerilor, editia a III-a, la Baia Mare.



„Implicarea activa a tinerilor in comunitate, incurajarea transformarii in realitate a viziunii lor despre orasele in care traiesc, contribuie cu siguranta la crearea unei identitati locale si a unei comunitati bazate pe valori comune. Ne bucuram ca prin programul «Capitala Tineretului din Romania» am reusit sa facilitam un cadru de dialog intre autoritatile locale si organizatiile de si pentru tineret. Cu siguranta, beneficiile unui astfel de program la nivel de dezvoltare a comunitatii locale vor fi vizibile pe termen lung”, spune András Farkas – Grupul PONT, secretar general al Guvernantei pentru Capitala Tineretului din Romania.

„Proiecte care tin de viata sociala, de dezvoltarea de locuri de munca sau calitatea locuirii sunt cateva dintre castigurile pe care programul «Capitala Tineretului din Romania» le aduce in comunitati. Mai presus de atat, reuseste sa schimbe mentalitati si sa puna tot mai mult tinerii pe agenda autoritatilor publice”, a declarat Nicoleta Deliu, Sef Departament Comunicare Corporativa si Afaceri Comunitare BCR.

Premiul reprezinta un punct de pornire pentru finantarea proiectelor propuse de orasul castigator, dar si o resursa disponibila pentru contributia proprie in atragerea de surse aditionale de finantare.Juriul este unul independent si este format din: Adeline Dan (Asociatia Municipiilor din Romania), Alexandru Ion Giboi (AGERPRES), Alin Ignat (Tineretul National Liberal), Ana-Maria Doxan (NESTLÉ), Anca Nastase (Federatia VOLUM), Catalin Lazar (Ministerul Tineretului si Sportului), Claudiu Catana (Tineretul Aliantei Liberalilor si Democratilor), Constantin Bratu (Coca-Cola Romania), Csongor Oltean (Conferinta Tineretului Maghiar din Romania), Dan Barna (Uniunea Salvati Romania), Daniel Orza (Baia Mare Capitala Tineretului din Romania), Denisa Samek (Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania), Gabriel Carnariu (Bacau Capitala Tineretului din Romania), Liviu Rogojinariu (Comitetul Economic si Social), Marius Deaconu (Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania), Mihaela Girleanu (Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei), Miruna Andriesei-Iavni (BOSCH Romania), Olivia Adriana Vanea (Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara), Petre Manole (Tineretul Social Democrat) si Petru Apostoaia (Consiliul National al Elevilor).

Potrivit unui comunicat remis 9am, jurizarea proiectelor se va face in functie de o serie de criterii, printre care motivatia care a stat la baza fundamentarii candidaturii, coerenta viziunii, a misiunii si a obiectivelor, si corelarea proiectelor propuse cu strategii si documente de politici publice de tineret.



„Ne bucuram ca prin demersul nostru tinerii reusesc sa fie perceputi din ce in ce mai puternic ca o resursa importanta in dezvoltarea urbana pe termen lung. Crearea unui cadru de dialog cu municipalitatile, participarea civica si o mai mare responsabilizare personala si comunitara, sunt angajamente pe care orasele inscrise si le asuma si care le vor fi benefice nu doar in perioada desfasurarii competitiei, ci si pe termen lung”, a declarat Mihai Dragos, Presedintele Consiliului Tineretului din Romania.

„Proiectele tuturor celor trei orase finaliste anul acesta merita apreciate, doarece sunt foarte creative si pline de entuziasm. Apreciem in mod deosebit responsabilitatea in pregatirea dosarului de candidatura si asteptam cu mare interes detalierea conceptelor inscrise. Oricare dintre proiecte are potentialul sa aduca schimbari permanente in comunitate si abia asteptam sa fim alaturi de noua capitala pe acest drum frumos care urmeaza”, a spus Tudor Ogner, Presedintele Federatiei Tinerilor din Cluj.

Potrivit unui comunicat remis 9am, programul „Capitala Tineretului din Romania”, care functioneaza pe principii similare cu Capitala Europeana a Tineretului, titlu detinut de Cluj-Napoca in 2015, a fost initiat de catre Consiliul Tineretului din Romania, Federatia Tinerilor din Cluj, Grupul PONT si Banca Comerciala Romana. Prima editie a avut loc in anul 2016, iar primul oras din Romania care a purtat acest titlu a fost Timisoara, urmat de Bacau si Baia Mare, care detine acest titlu incepand cu 2 mai 2018.

Detalii despre programul Capitala Tineretului din Romania sunt disponibile AICI.