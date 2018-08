Banat. Pana in data de 24 august vremea va fi calduroasa in orele amiezelor, media temperaturii maxime urmand a se situa in jurul valorii de 33 de grade. In urmatoarele trei zile valorile diurne vor scadea treptat, astfel ca in ziua de 27 august media pe intreaga regiune va fi de cel mult 25 - 26 de grade. Ulterior, vremea va intra intr-un proces de incalzire usoara, urmand ca, pana spre sfarsitul intervalului, media regionala sa fie de 28 - 29 de grade. In ceea ce priveste temperaturile minime, pana in data de 26 august, variatiile vor fi nesemnificative, media regionala situandu-se in jurul a 18 grade. Dupa aceasta data, valorile termice vor scadea pana spre medii de 12 grade in zilele de 28 si de 29 august, pentru ca pana la sfarsitul intervalului mediile temperaturilor minime sa creasca usor si sa ajunga la 14 grade. Probabilitatea de aparitie a averselor pe arii relativ extinse si mai insemnate cantitativ va fi ridicata intre 23 si 28 august.



Crisana. In prima saptamana a intervalului de prognoza, vremea va fi calduroasa, media regionala a maximelor urmand a se situa in jurul valorii de 33 de grade. Ulterior, temperaturile maxime vor scadea si vor ajunge la medii de 24 de grade, in 27 august, apoi pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani vor creste usor si vor atinge 27 - 28 de grade, in medie. Pana in data de 26 august, valorile termice nocturne nu vor varia semnificativ, situandu-se in jurul mediei de 16 grade, apoi vor scadea spre medii de 11 grade, pentru ca ulterior, pana la sfarsitul intervalului, sa se atinga in medie valori de 12 - 13 grade. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi mai ridicata in intervalul 22 - 28 august, iar intre 25 si 27 august acestea vor fi mai insemnate cantitativ.



Transilvania. In intervalul 20 - 25 august, vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, calduroasa dupa-amiaza in zona de campie a regiunii, iar media regionala a maximelor va fi de 30 - 31 de grade. Pana in data de 28 august, maximele vor cobori insa pana spre 24 de grade,dupa care, pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, temperaturile diurne vor creste usor si vor atinge 25 - 26 de grade, in medie. Temperaturile minime nu vor varia in prima saptamana semnificativ, media regionala fiind de 14 - 15 grade. Ulterior, valorile medii ale temperaturilor nocturne vor cobori spre 10 grade in data de 28 august, pentru ca apoi, pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, variatiile sa nu fie notabile, media regionala urmand a se situa in jurul valorii de 11 grade. Vor fi averse in fiecare zi, dar mai ales intre 23 si 28 august, cand vor fi pe arii extinse si mai importante cantitativ.

Maramures. Vremea va fi calduroasa in intervalul 20 - 24 august, cand temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul valorii de 32 de grade. Din data de 25 august, vremea se va afla intr-un proces de racire care va conduce la scaderea mediilor temperaturii maxime pana spre 24 de grade, in zilele de 27 si 28 august. Dupa acest interval, maximele termice vor creste treptat, pana la o medie de cel mult 28 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 15 - 16 grade in prima saptamana, apoi va scadea spre medii in jurul a 10 grade, in 29 august. Dupa aceasta data media minimelor nocturne va fi relativ constanta, de 11 - 12 grade. La nivel de precipitatii, se anunta ploi in fiecare zi, dar mai importante cantitativ cel mai probabil in zilele de 26 si 27 august.



Moldova. In prima saptamana de prognoza, valorile termice diurne nu vor avea variatii importante, iar media lor se va situa in jurul valorii de 31 de grade. In primele doua zile ale celei de-a doua saptamani, vremea se va racori, astfel ca in data de 28 august media maximelor termice va fi de doar 25 - 26 de grade. Mai tarziu, pana la sfarsitul intervalului, temperaturile nu se vor mai modifica semnificativ, iar media lor va atinge cel mult 27 de grade. Evolutia minimelor termice va fi asemanatoare, media lor va fi de 17 - 18 grade, in prima jumatate a intervalului, in zilele de 27 si de 28 august va scadea cu aproximativ 3 - 4 grade, apoi nu se va mai modifica semnificativ si va fi de 13 - 14 grade. Instabilitatea atmosferica va fi in general redusa. Exceptie vor face zilele de 26 si de 27 august, cand probabilitatea ca aversele sa fie importante cantitativ si pe arii extinse va fi mare.

Dobrogea. Pana in data de 26 august, media maximelor termice va avea variatii intre 29 si 31 de grade, in urmatoarele doua zile va scadea cu aproximativ 4 - 5 grade, apoi va creste usor, dar, cel mai probabil, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, nu va mai depasi 28 de grade. Media minimelor termice se va situa in jurul valorii de 20 de grade pana la inceputul celei de-a doua saptamani, in diminetile de 28 si 29 august va fi mai racoare, se vor atinge aproximativ 16 - 18 grade, dupa care nu vor mai fi variatii semnificative. Inceputul celei de-a doua saptamani va aduce averse pe arii mai extinse si importante cantitativ.



Muntenia. Vremea va fi calduroasa pana in data de 26 august, iar media valorilor termice diurne se va situa intre 31 si 33 de grade. In urmatoarele doua zile se va raci, astfel ca in 28 august media temperaturilor maxime pe intreaga regiune va ajunge la 27 de grade. Ulterior, vor mai fi doar usoare variatii in jurul valorii de 28 de grade. Media minimelor termice va fi in jurul valorii de 17 grade in prima saptamana si mai scazuta, de aproximativ 14 - 15 grade, in cea de-a doua. Vor fi conditii pentru ploi de scurta durata in fiecare zi, pe arii restranse si indeosebi in zonele de deal si de munte. Exceptie va face perioada 26 - 28 august, cand probabilitatea ca aversele sa cuprinda arii mai extinse si sa fie mai importante cantitativ va fi ridicata.



Oltenia. In prima saptamana, valorile termice diurne vor caracteriza o vreme calduroasa, media lor situandu-se in jurul valorii de 32 de grade. In cea de-a doua saptamana se va raci, iar temperaturile maxime vor fi, in medie, intre 26 si 28 de grade. Minimele diurne vor avea o evolutie asemanatoare, pana in data de 27 august media lor se va situa in jurul valorii de 17 grade, apoi va fi de doar 13 - 14 grade. Gradul de instabilitate va fi mai mare in 26 si in 27 august. Conditii pentru averse vor fi si in celelalte zile, dar cel mai probabil vor fi pe arii restranse si, in general, slabe cantitativ.