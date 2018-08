"Evenimentul, organizat impreuna cu Institutul European din Romania si in parteneriat cu Primaria Orasului Negresti-Oas, s-a bucurat de prezenta a numerosi reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale, jurnalisti, exponenti ai mediului asociativ si academic, precum si cetateni ai judetului Satu Mare.

In interventia sa, ministrul delegat pentru Afaceri Europene a subliniat ca pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene tara noastra isi propune un dialog pe valorile comune europene cu accent pe componenta de coeziune si conceptul de demnitate umana", se arata intr-un comunicat MAE.

"Consultarea a evidentiat, prin caracterul sau interactiv, faptul ca cetatenii romani identifica o puternica complementaritate intre identitatea nationala si valorile comune europene. Participantii au subliniat importanta coeziunii economice, sociale si teritoriale pentru consolidarea proiectului european, evocand conceptul de demnitate umana, atat nationala cat si locala, ca fiind centrala pentru buna cooperare intre statele membre", a sustinut Negrescu.

Ministrul delegat a tinut sa precizeze ca tematica evenimentului, "Europa valorilor comune", reprezinta unul dintre pilonii viitoarei agende a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

"Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va pune asadar in prim-plan cetateanul si nevoile sale, iar eforturile noastre se vor concentra cu precadere pe dosarele legislative si nelegislative cu impact direct si imediat asupra vietii de zi cu zi a celor 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene. In acest sens, vom sustine ferm masurile indreptate inspre obiectivul unei Uniuni mai eficiente, care sa asigure egalitatea de tratament la care aspira toate statele membre si toti cetatenii europeni. De asemenea, utilizarea durabila a potentialului local in cadrul politicilor de dezvoltare reprezinta un alt deziderat sustinut de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si nu intamplator am decis sa dezbatem acest subiect in Tara Oasului, o zona care isi mentine cu mandrie patrimoniul cultural si identitatea locala", a aratat Victor Negrescu.