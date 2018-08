Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca politistii au fost sesizati de reprezentantii spitalului din Alexandria cu privire la decesul unui barbat in varsta de 62 de ani.

"Un barbat in varsta de 62 de ani, din Turnu Magurele, ar fi decedat in noaptea de 19 spre 20 august. In aceasta (luni- n.r.) dimineata, colegii nostri au deschis un dosar penal. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru a se stabili cauza decesului. Cercetarile se efectueaza sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Alexandria", a declarat reprezentantul Politiei.

Potrivit directorului medical al Spitalului Alexandria, Valentina Roibu, reprezentantii unitatii medicale au solicitat deschiderea unei anchete pentru a nu exista vreo suspiciune.

"Am solicitat Serviciul de Medicina Legala si Politia pentru a ridica orice suspiciune, sa vedem ce a fost. Nu am avut de la apartinatori nicio solicitare, iar apartinatorii nu ne-au declarat noua nimic", a declarat reprezentantul spitalului.

De asemenea, aceasta a declarat ca starea barbatului era una degradata si ca a ajuns la spital cu hemoragie digestiva.

''S-a internat pe data de 15 august cu hemoragie digestiva. Nu stiu sa va dau aceste informatii (daca era cunoscut cu afectiuni medicale - n.r). Cazul a fost preluat acum de Parchet si Politie'', a declarat directorul medical al Spitalului din Alexandria, Valentina Robu.

Surse locale au declarat corespondentului MEDIAFAX ca barbatul s-a simtit rau in urma actiunii cu gaze lacrimogene, la mitingul din Piata Victoriei.