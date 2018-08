"Toate materialele pe care vi le-am prezentat - grenada de mana corp cauciuc, arma lansator calibru 38 si pulverizatorul de gaze lacrimogene de 7 litri, cu o raza de dispersie mai mare decat spray-ul individual de mana, toate au aceeasi concentratie, dar difera litrajul - sunt neletale si sunt certificate de toate organizatiile si comisiile in drept. O parte din munitii nu sunt de productie romaneasca. Grenada este de productie romaneasca, este facuta la Mija (Uzina Mecanica Mija, Dambovita - n.r.). Loviturile de 38 sunt fabricate in Italia. Ca eu sa pot sa o aduc din Italia sa o folosesc, imi trebuie certificate din toate tarile prin care tranziteaza munitia pana sa ajunga la mine. Nefiind atestata si omologata, nu i se permite accesul in tara respectiva", a precizat Dinica, potrivit Agerpres.

In cadrul demonstratiei, au fost prezentate elemente din dotarea Jandarmeriei folosite la misiunile de restabilire a ordinii publice.

"Grenada de mana - corp cauciuc, compusa din corpul propriu-zis, care este dintr-un cauciuc moale, nu este rigid; la interior, un tub de carton pentru dirijarea focosului. Se monteaza prin infiletare. Inauntru, in afara de acel tub de carton, avem o pudra de talc amestecata cu o pulbere de gaz lacrimogen. In momentul exploziei, corpul de cauciuc se rupe si pulberea este degajata in atmosfera. Este neletala, nu provoaca vatamari letale. In continuare, avem lovitura de calibru 38, cu gaz iritant lacrimogen. Se lanseaza din arma lansator, cu care nu se trage lovitura directa. De asemenea, este neletala. Concentratia de gaz este aceeasi ca la grenada corp-cauciuc si ca la pulverizatorul de capacitate marita. Doar ca, diferenta dintre ele, lovitura care pleaca din corpul cartus este incandescenta la momentul parasirii armei. In clipa in care ajunge in contact cu solul, emana vaporii de gaz. Se trage in sus, intre 45 si 60 de grade. Nu se foloseste lovitura directa, pentru ca nu are eficacitate. De asemenea, tot pentru lovituri calibru 38, avem lansator multiplu cu sase lovituri. Trecem la pulverizatorul de capacitate marita, are o capacitate de sapte litri de substanta activa, concentratie de 1%", a aratat oficialul Jandarmeriei.

Un numar de 440 de persoane, dintre care 24 de jandarmi, au primit ingrijiri medicale la mitingul din Piata Victoriei din Capitala, potrivit unei informari a ISU Bucuresti-Ilfov.