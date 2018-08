Conform legii, scara blocului sau condominiul este domeniu public, insa proiectele de amenajare sau renovare a acestui spatiu sunt permise, atat timp cat sunt votate in cadrul sedintelor de locatari. Pana la urmatoarea intalnire a vecinilor de pe scara, iata cateva teme asupra carora sa reflectezi, pentru ca reprezinta o serie de investitii inspirate in tehnologie. Iata despre ce este vorba mai exact:

Camere de supraveghere in scara blocului

Lift hidraulic in scara blocului

Senzori de lumina in scara blocului

Nimic nu se compara cu o scara de bloc linistita. Ce poti face pentru a spori siguranta pe scara blocului, tinand cat mai departe de acest perimetru hotii, raufacatorii si scandalagiii. Cu o investitie minima in camere de supraveghere, instalate atat la intrarea in scara de bloc, dar si la fiecare etaj, vecinii tai vor resimti mai multa siguranta, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii.

In functie de bugetul investit, se pot instala camere de supraveghere ce inregistreaza doar video, audio-video, sau camere de supraveghere ce pot transmite direct pe un device (smartphone, tableta, desktop) absolut toate evenimentele ce au loc in scara blocului. Mai mult decat atat, imaginile inregistrate in acest spatiu pot constitui probe extrem de pretioase pentru organele legii, in cazul savarsirii unei infractiuni in scara de bloc.

Un lift hidraulic este extrem de potrivit pentru cladirile rezidentiale mici, cu un trafic mediu. Cumpararea unui lift hidraulic pentru scara de bloc vine la pachet cu o serie de avantaje, ce tin nu doar de ordin estetic, ci ofera si certitudinea unei sigurante sporite, a unui confort simtit la fiecare utilizare, precum si a unui consum redus. Principiul ce sta la baza functionarii unui ascensor hidraulic este incredibil de simplu: deplasarea pe verticala a cabinei se face doar cu ajutorul unui sistem de ridicare cu piston.

De aceea, caracterul ergonomic al intregului ansamblu il face atat de potrivit pentru un proiect de modernizare tehnologica in scara de bloc. Mai mult decat atat, un lift hidraulic prezinta un consum redus, lucru extrem de important pentru bugetul unei asociatii de locatari, iar zgomotul emis de un astfel de lift este cu mult mai mic fata de alte ascensoare.

Tot la capitolulin scara de bloc, se pot instala senzori de lumina. Se vor observa rezultate semnificative inca din prima luna, iar principiul dupa care functioneaza un senzor de lumina in scara de bloc este cat se poate de simplu: celulele electrice din componenta sa sunt actionate fotoelectric, in momentul in care este semnalata miscare semnificativa in aria acestui dispozitiv.

De obicei, dupa 30 de secunde de la aprindere, lumina se va stinge automat. Iata ce beneficiu extrem de important pentru facturi cu energia electrica mult mai mici, luna de luna.

Prin doar cateva investitii inspirate in tehnologie, viata locatarilor dintr-o scara sau dintr-un bloc are numai de castigat. De aceea, este extrem de important sa se puna in balanta costurile vs beneficiile ulterioare pe termen lung, iar aceste cheltuieli sa fie dezbatute si intelese in cadrul sedintelor pe care asociatia de locatari le organizeaza periodic.