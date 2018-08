"Stiu ce soc, ce trauma a suferit Stefania. In perioada urmatoare trebuie sa discute cu oameni care o pot ajuta ca sa treaca de acest soc psihic pe care il traieste in continuare. (...) A insistat si sper sa nu se supere pe mine ca spun asta, sa imi spuna ca ea traieste pentru ca a existat langa ea colegul ei. Pentru ca, daca vizualizati cu atentie imaginile, veti vedea ca el tine scutul lui deasupra Stefaniei, protejand-o, in timp ce el primea lovituri, nemaitinand cont de instinctele de autoaparare. Ea insista in a-mi spune ca a scapat cu viata ca prin urechile acului datorita lui Marius", a declarat ministrul Carmen Dan duminica seara la Antena 3, citat de News.ro

Potrivit ministrului de Interne, cei doi jandarmi faceau parte din detasamentul trimis in ajutorul unor echipaje de politie care au fost blocate de mai multi protestatari in zona unui fastfood. La un moment dat femeia jandarm a cazut, iar colegul acesteia s-a oprit sa o ajute, insa in acest fel cei doi s-au izolat de ceilalti jandarmi.

"Stefania si colegul ei s-au izolat. De fapt, Stefania s-a impiedicat, colegul ei s-a aplecat si el s-a intors sa o ajute, si atunci s-a intamplat acea scena care, va spun sincer, pe mine m-a socat. As vrea sa aiba cineva curiozitatea doar sa numere loviturile primite doar de la un singur barbat, si ma refer la acel barbat in tricou verde. Loviturile directe asupra Stefaniei fara casca. Norocul a fost ca, desi nu a mai avut casca, a avut echipamentul de protectie care a atenuat socul acelor lovituri”, a explicat Carmen Dan.