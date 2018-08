"Academia Romana l-a ales membru corespondent in 1993, iar in 2001, membru titular. In 2006 si-a sustinut discursul de receptie cu tema 'Cei doi stalpi ai intelepciunii'. In perioada 26 aprilie 2006 - 24 aprilie 2014 a detinut doua mandate de vicepresedinte al Academiei Romane. Stingerea din viata a academicianului Marius Sala, un model de harnicie si rigoare intelectuala, de devotament institutional, de echilibru si blandete, el insusi "un stalp al intelepciunii", va fi resimtita cu mare tristete de comunitatea academica din tara si din strainatate. Membrii Academiei Romane sunt indurerati si aduc un respectuos omagiu la despartirea de confratele lor", se arata intr-un comunicat transmis de Academia Romana.

Marius Sala s-a nascut in 1932 la Vascau, judetul Bihor. A urmat studiile liceale la Beius, iar pe cele universitare la Facultatea de Filologie din Universitatea din Bucuresti. A facut stagii de specializare in Franta, Suedia, Cuba, Columbia, Peru si Venezuela. In 1967 a devenit doctor in filologie, iar in 1974 a primit titlul de doctor docent. Imediat dupa absolvirea facultatii, la varsta de 23 de ani, a devenit cercetator la Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" din Bucuresti, in cadrul caruia a activat peste 60 de ani si al carui director a fost din 1994 pana in 2017.

Cercetarile sale au vizat domeniile: lingvistica romanica, hispanistica, istoria limbii romane, lingvistica generala, dialectologie romana, onomastica. Este autorul unei impresionante opere stiintifice, de peste 300 de lucrari, studii, articole, carti de autor sau in colaborare, publicate in tara si in strainatate.

A tinut cursuri si seminarii la Universitatea din Bucuresti in perioada 1963-1973, la Universitatea de Vest din Timisoara incepand din 1996 si la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" din anul 2000. A fost profesor invitat la universitatile din Malaga, Heidelberg, Madrid, Ciudad de Mexico, Koln, Frankfurt, Oviedo, Udine, Lima, scrie Agerpres.

Marius Sala a fost redactor-sef al celor mai importante reviste de lingvistica editate de Academia Romana ("Limba romana", "Revue Roumaine de Linguistique" si "Studii si cercetari lingvistice") si membru in comitetul de redactie al revistei "Bulletin de la Societe Roumaine de Linguistique Romane" si in consiliul de conducere al revistelor internationale "Iberoromanica" (Tubingen), "Anuario de Linguistica Hispanica" (Valladolid), "Lexis" (Peru).

Dupa alegerea sa ca membru corespondent al Academiei Romane, in 1993, a fost presedinte al Comisiei de cultivare a limbii romane a Academiei Romane, redactor responsabil al lucrarilor "Dictionarul limbii romane", "Mic dictionar academic", "Dictionarul etimologic al limbii romane", "Istoria limbii romane" si organizator, incepand cu 1995, al ciclului de conferinte bilunare ale Academiei Romane "Limba romana si relatiile ei cu istoria si cultura romanilor".

Marius Sala a activat de asemenea intr-o serie de organisme nationale si internationale dedicate studiului limbilor romanice atat ca membru, cat si in calitate de coordonator. In 1978 a fost ales membru corespondent al Real Academia Espanola, apoi, membru al Instituto Mexicano de Cultura (1981), al Academia Nacional de Letras din Uruguay (1994) si al Academia Peruana de la Lengua (2004).

A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor universitati romanesti, intre care Universitatea de Vest din Timisoara (1999), Universitatea din Oradea (2000), Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad (2001), Universitatea din Craiova (2002), Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (2005), "Dunarea de Jos" din Galati, "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

A obtinut de trei ori Premiul Academiei Romane (1970, 1981, 1989) si i-a fost decernat Premiul Centenarului Academiei Mexicane (1975).

Presedintia Romaniei i-a acordat Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Comandor, in anul 2000, avansat in grad de Ofiter in 2009. Tot in 2009 a primit Trofeul "Celebritatea anului pentru cercetare".

Activitatea sa stiintifica a fost recunoscuta si recompensata si pe plan international: a fost distins cu titlurile "Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarieta Italiana" (Italia, 2004), Officier de l'Ordre de la Couronne (Belgia, 2008), Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres (2011), Chevalier de l'Ordre National de la Legion d'Honneur (2013).