"Incep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit in urma violentelor de saptamana trecuta, fie ei civili sau jandarmi militari", a declarat Carmen Dan, la sediul MAI, potrivit Agerpres.

Demnitarul a precizat ca informatiile pe care autoritatile le aveau inainte de 10 august nu indicau o situatie generatoare a unei crize de ordine publica ce ar putea ameninta stabilitatea politica, economica ori sociala.

"In legatura cu activarea Centrului National de conducere a actiunilor de ordine publica sau conducerea actiunii de la nivelul MAI, mai precis a aparatului central, precizez ca informatiile primite anterior datei de 10 august nu au indicat o situatie generatoare a unei crize de ordine publica, care prin complexitate, amploare si intensitate sa ameninte stabilitatea politica, economica ori sociala, ordinea si valorile constitutionale, asa cum defineste HG 1852/2014. In aceste conditii, neexistand date privind actiuni generatoare de consecinte deosebite, nu s-a impus activarea acestui centru. Misiunea din data de 10 august a fost executata de unitatea teritorial competenta, respectiv Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. De asemenea, prin ordin al sefului Directiei, comandant al misiunii a fost desemnat domnul maior Laurentiu Cazan. Acesta a avut la dispozitie efectivele Jandarmeriei Capitalei, resurse suplimentare asigurate de Brigada Speciala de Interventie, dar si jandarmi din gruparile mobile Ploiesti, Bacau, Constanta, Craiova. Conducerea misiunii s-a realizat din grupul de comanda inaintat, situat in Piata Victoriei", a declarat Carmen Dan.