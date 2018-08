Cercetatorii de la Institutul de Zoologie din Kunming, care face parte din Academia Chineza de Stiinte, au descoperit ca proteinele care se gasesc in pielea acestei broaste pot regenera tesuturile si pot fi folosite si in cazul oamenilor.

"Vindecarea ranilor trebuie sa aiba loc fara sa lase cicatrice, astfel se reduce pericolul ca functiile fiziologice sa fie afectate, in caz contrar pot interveni consecinte fatale", a declarat presei locale Zhang Yun, care a condus echipa de experti, potrivit Agerpres.

Substanta rezultata, nu numai ca duce la cicatrizarea ranilor, ci si ajuta la reducerea edemului traumatic, protejand rana de infectiile bacteriene rezistente la antibiotice.

Formarea tesutului cicatrizant apare ca rezultat al vindecarii unei rani si de multe ori duce la aparitia unor probleme estetice.

Cicatricea de la suprafata pielii este rezultatul unui proces complex prin care pielea trece in cadrul recuperarii dupa o leziune. Sunt multi factori care afecteaza modul in care o rana se vindeca, iar felul in care aceasta se vindeca afecteaza aspectul final pe care il va avea o cicatrice.