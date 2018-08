De asemenea, peste 400 de persoane cautate la nivel international de autoritatile romane au fost aduse in tara, iar alte 361 de persoane cautate de partenerii internationali au fost predate statelor care le cautau, informeaza Agerpres.

Potrivit unui comunicat al IGPR, in primele sase luni ale anului 2018, 14.889 de persoane, cetateni romani si straini, au facut obiectul solicitarilor realizate prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, in calitate de autori, persoane banuite sau victime.

In privinta persoanelor cautate prin INTERPOL, au fost inregistrate 1.208 rezultate pozitive pe inregistrarile Romaniei si 5.933 de rezultate pozitive pe cautarile din Romania, iar in privinta autovehiculelor furate au fost inregistrate 131 de rezultate pozitive pe inregistrarile Romaniei si 870 de rezultate pozitive pe cautarile din Romania.

Pentru documentele de calatorie furate sau pierdute, prin canalul INTERPOL, au fost inregistrate 3.107 rezultate pozitive pe inregistrarile Romaniei si 167 de rezultate pozitive pe cautarile din Romania.

De asemenea, a fost stabilita identitatea reala pentru 24 de persoane care si-au declarat identitati false, majoritatea fiind identificate ca urmare a comiterii infractiunilor de inselaciune, fals privind identitatea, fals in documente oficiale si au fost identificate opt cadavre cu identitate necunoscuta.

In ceea ce priveste activitatea de identificare judiciara, prin intermediul Biroului National Interpol au fost transmise catre Institutul National de Criminalistica 1.207 amprente digitale, in vederea efectuarii compararii criminalistice, dintre acestea, pentru 733 de persoane fiind confirmata identitatea in sistemul AFIS.

Prin intermediul canalului INTERPOL a fost dispusa urmarirea internationala pentru 888 de persoane, fiind arestate 496 de persoane urmarite international de autoritatile romane, iar 64 de persoane au fost localizate in strainatate in vederea extradarii.

In cadrul platformei multidisciplinare de cooperare EMPACT, Politia Romana a continuat coordonarea prioritatii "Cybercrime" - subdomeniul "Payment Card Fraud" si a acordat sprijin in calitate de co-driver pentru subdomeniile "Trafficking in Human Beings", "Synthetic Drugs", "Heroin", "Cocaine", "Excise Frauds si Cyber Attacks" din cadrul aceleiasi prioritati.

Totodata, au fost efectuate activitati privind schimbul de date si informatii pentru depistarea membrilor a 18 grupari infractionale pentru care autoritatile straine au introdus in Sistemul Informatic Schengen, semnalari cu privire la 78 de persoane cautate in baza unui mandat european de arestare in vederea predarii sau extradarii.

In aceasta perioada, au fost aduse in tara 419 persoane si au fost predate altor state 361 de persoane ce faceau obiectul unor mandate de arestare.

De asemenea, la initiativa INTERPOL, EUROPOL, SELEC sau a statelor membre, politistii romani au participat activ la o serie de operatiuni internationale si actiuni politienesti pentru prevenirea si combaterea criminalitatii, prin obtinerea si trimiterea catre aceste organizatii si partenerii externi de date si informatii.