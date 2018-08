"Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile. Decesul a fost notificat de catre medici atat familiei, cat si reprezentantilor Consulatului General al Romaniei la Torino aflati la spital. Reprezentantii echipei consulare sunt in contact cu familia cetateanului roman si acorda asistenta consulara necesara in astfel de situatii, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neinsufletit si a certificatului de deces. Ministerul Afacerilor Externe transmite sincere condoleante familiei indurerate in aceste momente extrem de dificile", precizeaza MAE intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres.

Romanul fusese internat in coma profunda de gradul IV la o unitate medicala din Genova.

Agentia de presa italiana ANSA a transmis sambata ca bilantul de peste 40 de morti este inca neoficial.

Autoritatile italiene au declarat sambata zi de doliu national in Italia, in timp ce la Genova au loc funeralii oficiale ale multora dintre victimele tragediei, intrucat multe familii au decis sa boicoteze evenimentul si sa-si ingroape mortii in mod privat.

Podul Morandi s-a prabusit marti in timpul unei furtuni, mai mult de 30 de masini cazand in gol de la o inaltime de 45 de metri.