"Serviciul Roman de Informatii, prin unitatea sa specializata in domeniul cyberintelligence - Centrul National Cyberint (CNC) - detine date si informatii certe, inclusiv de ordin tehnic, ca asupra unor institutii financiare din Romania au avut loc atacuri cibernetice de amploare in perioada iunie – august a acestui an", a anuntat SRI prin intermediul unui comunicat.

Conform analizei CNC, hackerii folosesc mai multe unelte de atac, inclusiv unele din arsenalul Cobalt Strike, care sunt asociate cu o grupare de infractionalitate cibernetica de sorginte estica.

Una dintre metodele de lucru folosite de atacatori consta in extragerea unor sume de bani, eliminand limitele de retragere aferente unor conturi bancare.

Centrul National Cyberint monitorizeaza de mai multa vreme activitatile desfasurate de Gruparea Cobalt.

Zilnic, mii de atacuri cibernetice vizeaza institutii, entitati si persoane din spatiul virtual, iar atacurile informatice impotriva institutiilor financiare au cunoscut o crestere in ultimii ani.

Atacatorii folosesc tehnici de tipul APT -Advanced Persistent Threat - in urma carora obtin acces la sistemele informatice si ulterior gasesc metode sa valorifice informatiile accesate.

"Pe fondul acestor atacuri cibernetice complexe, SRI a acordat deja sprijin unor institutii financiare pentru evaluarea, atribuirea si contracararea eventualelor efecte ale acestora. Serviciul Roman de Informatii pune la dispozitia institutiilor financiare expertiza sa in domeniul protejarii infrastructurilor cibernetice. Eventualele solicitari de sprijin pot fi transmise la adresa de email cnc@cyberint.ro", anunta SRI.