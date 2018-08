Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, din primele cercetari a reiesit ca accidentul a fost provocat de un tanar de 20 de ani, din localitatea Bisericani. Se pare ca acesta, in timp ce circula catre Odorheiu Secuiesc, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus regulamentar din sens opus un sofer de 44 de ani, din localitatea Ungheni, judetul Mures.

"Din accident au rezultat decesul primului conducator auto, ranirea grava a numitei S.O. de 69 de ani si ranirea usoara a numitei D.O. de 43 de ani si a minorului D.R. de 12 ani, toti pasageri in cel de-al doilea autoturism", a precizat reprezentantul IPJ Harghita, potrivit Agerpres.

Conform aceleiasi surse, politistii efectueaza cercetari in acest caz pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa