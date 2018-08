Funeraliile au devenit o oportunitate de afisare a avutiei

Pentru multe persoane instarite, funeraliile au devenit ultima oportunitate de afisare a avutiei, in conditiile in care aleg sa fie inmormantate in sicrie placate cu aur in valoare de 60.000 de dolari si sa fie transportate cu un dric Rolls-Royce, informeaza Bloomberg.