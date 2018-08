Conform Huffington Post, productivitatea crescuta duce la o crestere a eficientei in procesele de munca, la cresterea satisfactiei angajatilor si, in final, la succesul unei companii. Tocmai de aceea, e foarte important ca managerii sa foloseasca toate uneltele pe care le au la dispozitie pentru a atinge acest scop, iar ambianta de la locul de munca e unul dintre cele mai importante. Iata ce pasi poti face ca sa imbunatatesti atmosfera din birou si sa creezi un mediu cat mai placut pentru angajati:

Iluminatul

Muzica

Decoratiunile

Plantele

Desi poate sa nu para asa la prima vedere, iluminatul este o piesa foarte importanta in crearea unei ambiante potrivite in birou. Intensitatea si nuanta luminii, calitatea becurilor pe care le folosesti si chiar designul corpurilor de iluminat sunt mult mai importante decat ar putea parea la prima vedere. E mai bine sa incerci sa folosesti mai multe surse de lumina, decat una singura, foarte puternica. Sursa principala de lumina trebuie sa fie intotdeauna in tavan, insa va fi mult mai bine pentru angajatii tai daca exista si altele, cum ar fi lampile, sau, chiar mai bine, ferestrele, care permit patrunderea luminii naturale. Ochii lor vor obosi mai greu, iar acestia se vor putea concentra mai bine in timp ce lucreaza.Muzica are un efect pozitiv asupra starii noastre de spirit atunci cand muncim si poate chiar sa ne imbunatateasca concentrarea. Muzica poate sa reduca anxietatea, stresul si chiar depresia, conform Medium . Desigur, volumul acesteia trebuie sa fie unul moderat sau redus, pentru a nu perturba conversatiile telefonice sau interactiunile intre angajati. De asemenea, ar trebui sa ai in vedere si faptul ca preferintele angajatilor in materie de muzica variaza, asa ca ar fi bine sa alternezi mai multe stiluri muzicale pe parcursul zilei, astfel incat toti angajatii sa fie multumiti.Peretii biroului nu trebuie sa ramana liberi. Fie ca vorbim de afise, postere, tablouri sau chiar citate motivationale, e o idee foarte buna sa expui astfel de elemente decorative pe peretii biroului. Acestea se pot transforma in surse de inspiratie pentru angajati si vor face spatiul de lucru mai interesant, atat pentru cei care lucreaza acolo, cat si pentru clientii companiei. Aceasta este, totodata, si o metoda foarte buna pentru a expune mesajul si misiunea brandului tau pentru toti cei care iti trec pragul.Plantele pot creste atat productivitatea, cat si fericirea angajatilor unei companii. Mai mult decat atat, spatiile de lucru minimaliste, lipsite de plante sau decoratiuni sunt considerate unele dintre cele mai toxice medii in care poate lucra un angajat, dupa cum arata si un studiu publicat de psycnet.apa.org . Ar trebui sa te asiguri ca fiecare angajat poate vedea cel putin o planta din locul in care lucreaza. Acest lucru poate avea un impact mai mare decat crezi: doar cateva plante bine pozitionate pot creste productivitatea angajatilor chiar si cu 15%, lucru care nu ar trebui neglijat de niciun manager.