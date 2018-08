Informatia a fost publicata de jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigatii Media, care sustine ca a intrat in posesia documentului, scrie Digi24.

In scrisoare sunt si acuzatii la adresa presedintelui Klaus Iohannis, caruia i se reproseaza faptul ca nu si-a mai indeplinit rolul de mediator in societate si ca a facut apel la continuarea protestelor. De asemenea, textul documentului ia si apararea fortelor de ordine, despre care se afirma ca au actionat conform legii.

„Astfel, evenimentul din data de 10 august nu a mai avut organizatori, fapt ce a dat posibilitatea participarii unor manifestanti care au instigat la actiuni violente. Au fost incercari repetate de intrare in sediul guvernului, de fortare a cordoanelor de jandarmi si de intimidare a unor obiective in spatiul public. In aceste conditii, fortele de ordine au intreprins demersuri de oprire a violentelor in conformitate cu legislatia in vigoare, iar fata de plangerile unor demonstranti care au reclamat faptul ca au fost victimele unor abuzuri, au fost demarate anchete cu privire la faptele semnalate”, se arata in fragmentele din scrisoare publicate de Ovidiu Vanghele.

Informatia publicata de jurnalistul Ovidiu Vanghele a fost confirmata ulterior de surse guvernamentale si pentru G4Media.ro.