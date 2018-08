"Vineri 17 august se implineste o saptamana de la momentul in care, la protestul diasporei, am asistat stupefiati la atacul revoltator pe care fortele dirijate politic ale jandarmeriei l-au pornit asupra cetatenilor pasnici.

Potrivit datelor oficiale din 11 august, ordinul de dispersare a pietei a fost dat la ora 23:11 iar 452 de persoane au necesitat ingrijiri medicale. Acestora li se adauga cei care au dezvoltat simptome ulterior si au cautat ajutor medical in zilele urmatoare. Ne intalnim la ora 22:45 pentru a putea comemora in tacere momentul cand a inceput represiunea impotriva manifestantilor. Este nevoie sa fim cel putin 452 de persoane care sa purtam masti (chirurgicale sau pentru zugravit) si sa reamintim lumii ca democratia moare in Romania in gaze si bastoane", arata organizatorii, Rezistenta si Initiativa Romania, pe pagina evenimentului, conform bursa.ro.