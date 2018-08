"Mi-au facut baie cu spray-uri. Eu am intins mainile in fata si m-au batut bestial, m-au tarat la duba, iar in timp ce ma tarau la duba, m-au lovit cu picioarele. Leziunile pe care le am pe corp sunt de la picioarele jandarmilor. M-au lovit in zona capului. Interventia a fost absolut brutala. Parca erau dementi (...) Jandarmii i-am cunoscut la procuratura, unul avea 19 ani, unul avea 20 de ani, iar unul avea doua zile vechime. Au trimis oameni absolut neinstruiti. Puteau sa omoare lumea (...) Eram cu mainile sucite la spate, in timp ce eram tarait de niste jandarmi, altii ma loveau in cap si cu picioarele. Mi s-a facut baie cu gaze", a relatat barbatul.

El a precizat ca a depus plangere penala la Parchet impotriva sefilor Jandarmeriei, pe care ii acuza de tentativa de omor.

Acesta a mai spus ca este medic pensionar si acum lucreaza la o firma, scrie Agerpres.

Intrebat cum a perceput interventia jandarmilor, el a spus ca "de o brutalitate fara seaman", iar adevaratii vinovati ar fi, in opinia lui, Liviu Dragnea si Carmen Dan.

Procurorii militari au deschis un dosar penal, in care s-a inceput urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu, in legatura cu modul de interventie al jandarmilor in timpul protestului de vineri din Piata Victoriei.

Pana in prezent, au fost depuse peste 200 de plangeri penale de catre persoanele ranite la protest.