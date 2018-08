"Pe timpul restabilirii ordinii publice, (...) modul nostru de actiune a fost directionat in principal catre zona Titulescu - Buzesti. Tot acolo am avut si principalele probleme cu acea baricada, acele incendii (...) Pe zona Ion Mihalache, (...) in momentul in care colegii nostri actionau pentru a indeparta persoanele turbulente, (...) a fost observata o masina cu sticle incendiare, i-am vazut pur si simplu cand se aprovizionau din acea masina pentru a actiona", a spus el la TVR1.

De asemenea, Cazan a tinut sa mentioneaza ca in cazul in care nu s-ar fi actionat,"lucrurile ar fi stat mult mai grav".



"Consider ca din punctul de vedere al interventiei a fost exact la momentul potrivit. Am avut violente directe impotriva fortelor de ordine, caz in care legea iti permite sa nu mai ai ordin de interventie din partea prefectului, ceea ce noi am avut pentru ca ne asteptam pana la urma la asa ceva. Si pot sa spun sau sa anticipez ca, daca nu aveam o interventie la momentul respectiv, cand lucrurile au degenerat in totalitate, violentele erau generalizate, lucrurile ar fi stat mult mai grav, probabil ca aveam la momentul ulterior inclusiv jandarmi incendiati.

Consider ca, daca restabilirea ordinii publice nu se realiza la momentul acela, aveam mult mai multe victime, iar lucrurile degenerau, drept urmare (...) acea masina pe care am gasit-o undeva in zona Ion Mihalache (...) cu cocktailuri Molotov, sticle incendiare", a precizat el, citat de digi24.ro.