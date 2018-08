"Corpul ia apa din celule pentru a metaboliza zaharul, de aceea atunci cand se consuma bauturi indulcite senzatia de sete creste pentru ca organismul trebuie sa compenseze apa pe care o pierde", a declarat Beatriz Frausto, experta in nutritie la Institutul Mexican de Seguro Social (IMSS) din Jalisco.

Potrivit ei, cand sunt temperaturi inalte, apa naturala este singura bautura care poate hidrata organismul, lucru pe care nu il pot face nici macar bauturile energizante, cele carbogazoase sau sucurile care pot avea un efect daunator asupra sanatatii.

In opinia ei, senzatia de sete este un semnal fiziologic ca organismul este in proces de deshidratare, astfel incat este nevoie sa se bea necesarul de apa naturala in timpul zilei fara sa fie nevoie sa apara senzatia de sete.

Corpul uman este compus in proportie de 70 % din apa, astfel incat in sezonul cald este necesara cresterea consumului de apa, avand in vedere ca transpiratia este mai abundenta si se pierd lichide care reglementeaza temperatura corporala.

Pierderea de lichide prin transpiratie este de 50 de mililitri pe minut si odata cu aceasta se pierd si electroliti ca sodiu si potasiu, nutrienti care ajuta la mentinerea balansului de hidratare a celulelor, tesuturilor celulelor, tesuturilor si muschilor, scrie Agerpres.

Beatriz Frausto a subliniat ca se recomanda recuperarea electrolitilor prin saruri sau vegetale, nu sub forma de bauturi energizante care contin coloranti, indulcitori sau zaharuri nenecesare organismului, care face un efort dublu pentru a procesa substantele de care nu are nevoie.

Potrivit ei, consumul de bauturi racoritoare pentru a combate setea este o credinta gresita, avand in vedere ca acestea "nu iti iau setea", dimpotriva contribuie a cresterea greutatii corporale avand in vedere ca o cutie de suc poate contine pana la sase lingurite de zahar. "Apa naturala este singura care iti ia intr-adevar setea si cea de care organismul nostru are cu adevarat nevoie", asigura experta.

Potrivit ei, riscul de deshidratare creste odata cu sezonul cald si poate genera dureri de cap, uscaciune a gurii, scaderea volumului de urina, pierdea cunostintei, extremitati reci si tensiune arteriala joasa, sau nedectabila.